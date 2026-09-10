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Опубликовано 10 сентября, 12:50

Ростовская АЭС работает штатно после налёта дронов ВСУ на Волгодонск

Обложка © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Обложка © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Ночная атака беспилотников на Волгодонск не повлияла на работу Ростовской атомной электростанции. Объект функционирует в штатном режиме, сообщила пресс-служба АЭС.

«Ростовская АЭС работает в штатном режиме. Энергоблоки № 1, 2, 3 и 4 в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки», — говорится в сообщении.

Таким образом, после атаки дронов в работе всех четырёх энергоблоков станции сбоев не зафиксировано.

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Как сообщалось ранее, около 90 беспилотников уничтожили российские военные в ночь на 10 сентября при отражении массированной воздушной атаки на Ростовскую область. Наиболее заметные последствия зафиксировали в Миллеровском районе. Там после падения обломков повреждены два частных дома и автомобили. Область в последние дни уже несколько раз подвергалась крупным атакам беспилотников. 8 сентября при отражении налёта было уничтожено около 100 БПЛА сразу в десяти районах региона.

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Татьяна Миссуми
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