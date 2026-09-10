Ростовская область пережила массированную атаку: уничтожили 90 БПЛА в 16 районах

Около 90 беспилотников уничтожили минувшей ночью при отражении массированной воздушной атаки на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Атака затронула сразу четыре города и 16 районов области.

БПЛА были зафиксированы в Каменске-Шахтинском, Таганроге, Новошахтинске и Волгодонске. Кроме того, атака затронула Милютинский, Зерноградский, Аксайский, Каменский, Мясниковский, Тарасовский, Орловский, Миллеровский, Чертковский, Азовский, Красносулинский, Шолоховский, Кашарский, Родионово-Несветайский, Матвеево-Курганский и Верхнедонской районы.

Наиболее заметные последствия зафиксировали в Миллеровском районе. Там после падения обломков повреждены два частных дома и автомобили. Также пострадала линия электропередачи, из-за чего четыре дома временно остались без света.

В Тарасовском районе обломки беспилотника вызвали возгорание сухой травы. Пожар оперативно потушили. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. Экстренные службы продолжают работать на местах падения обломков. Слюсарь также предупредил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Ростовская область в последние дни уже несколько раз подвергалась крупным атакам беспилотников. 8 сентября, по данным губернатора, при отражении налёта было уничтожено около 100 БПЛА сразу в десяти районах региона.