В течение минувшей ночи дежурные расчёты противовоздушной обороны отразили масштабный налёт. С 20:00 7 сентября по 08:00 8 сентября средства ПВО ликвидировали 384 украинских летательных аппарата самолётного типа.

Массированная атака охватила обширную территорию. Перехват целей зафиксирован в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской и Смоленской областями.

Вражеские устройства также пытались прорваться через границы Московского региона и Краснодарского края. Часть аппаратов уничтожена над Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.

По данным военного ведомства, все обнаруженные объекты успешно нейтрализованы. Информация о возможных разрушениях или пострадавших на земле уточняется представителями местных администраций.

Ранее сообщалось, что около 100 беспилотников уничтожено минувшей ночью при отражении атаки на Ростовскую область. Дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбиты в десяти районах: Шолоховском, Кашарском, Тарасовском, Мясниковском, Каменском, Миллеровском, Куйбышевском, Чертковском, Азовском, Морозовском.