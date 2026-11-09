Центр Луганска подвергся двум последовательным атакам украинских беспилотников, причём второй удар произошёл во время работы экстренных служб. Один из применённых дронов был начинён шрапнелью, сообщили силовики журналистам на месте событий.

Первоначально жилой массив атаковал беспилотник с бензиновым двигателем и небольшим взрывным зарядом. После первого удара на место происшествия прибыли дежурные службы для ликвидации последствий. Во время работ дежурных служб, выехавших на место, ударил второй БПЛА типа Hornet, его боевая часть не сдетонировала.

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ атаковали центр Луганска в разгар рабочего дня. В результате удара беспилотников повреждения получили многоквартирные жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.