Поездка на автомобиле в приграничном селе Белгородской области закончилась трагедией. В Новой Таволжанке Шебекинского округа беспилотник атаковал легковую машину, в результате чего мужчина получил смертельные ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Удар пришёлся непосредственно по транспортному средству. После атаки автомобиль загорелся и полностью сгорел, а находившийся в нём мужчина скончался на месте от полученных травм.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон ВСУ нанёс удар по автомобилю. Мужчина, получив ранения, несовместимые с жизнью, скончался на месте. Выражаем соболезнования его семье, родным и близким. Машина уничтожена огнём», — говорится в сообщении оперштаба.

Информация о произошедшем поступила от региональных властей. Обстоятельства атаки и другие возможные последствия уточняются.

Ранее Life.ru рассказывал, что дрон ВСУ ударил по машине супругов в селе Черемошное Белгородской области. От полученных травм женщина погибла на месте.