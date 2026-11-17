В Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль с супружеской парой. Женщина погибла, её муж получил множественные ранения и был госпитализирован. О трагедии в селе Черемошное сообщил региональный оперативный штаб в мессенджере Max.

«От полученных травм женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении властей. Прибывшие медики оказали помощь её супругу, пострадавшему от осколков. Мужчину с повреждениями обеих рук доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ударам беспилотников подверглись и другие районы региона. В Грайворонском округе взрыв FPV-дрона повредил кровли жилого дома и хозяйственного строения. В Шебекинском округе осколками выбило окна многоквартирного здания, а также нарушило целостность газопровода и линии электропередачи.

Кроме того, в Новооскольском округе после атаки оказалось повреждено оборудование одного из предприятий. В Валуйском округе удар пришёлся по частному домовладению.

Ранее Life.ru сообщал о гибели женщины при взрыве украинского беспилотника в селе Казачья Лисица Белгородской области. В результате серии атак 16 ноября ранения получили ещё четыре человека. Под удар также попали промышленный и инфраструктурный объекты, а также автомобиль.