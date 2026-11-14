Дрон ВСУ ударил по инфраструктурному объекту под Белгородом, есть пострадавший
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Мирный житель получил проникающее ранение живота в результате атаки украинского FPV-дрона на объект инфраструктуры в городе Валуйки Белгородской области. Пострадавшего госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация о его состоянии пока не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Брянской области 76-летний мужчина погиб при атаке украинского дрона-камикадзе. Беспилотник ударил по пенсионеру, когда тот ехал на электровелосипеде.