Мирный житель получил проникающее ранение живота в результате атаки украинского FPV-дрона на объект инфраструктуры в городе Валуйки Белгородской области. Пострадавшего госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация о его состоянии пока не уточняется.