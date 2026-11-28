Главный врач Васильевской центральной районной больницы пострадал при атаке украинского беспилотника на служебный автомобиль медучреждения в Запорожской области. В результате удара погибли медицинская сестра и водитель, сообщили в региональном Минздраве.

«В Запорожской области беспилотник атаковал служебный автомобиль Васильевской центральной районной больницы. В результате удара погибли медицинская сестра и водитель. Ещё двое получили ранения средней степени тяжести, им оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Под руководством Лысенко Васильевская ЦРБ с начала специальной военной операции принимает гражданских и военнослужащих, пострадавших при обстрелах. Как отметили в региональном Минздраве, главврач продолжает работать, несмотря на поступавшие в его адрес угрозы с украинской стороны.