Дрон ВСУ уничтожил в Энергодаре автобус для перевозки пациентов на диализ

В Энергодаре в результате атаки украинских беспилотников уничтожен автобус, который использовался для доставки пациентов на жизненно необходимый диализ. Кроме того, повреждения получили несколько машин коммунальных служб. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

По словам мэра, три беспилотника атаковали павильон на Набережной. В результате этого удара никто не пострадал. Однако другие атаки привели к повреждению техники, обеспечивающей повседневную жизнь города.

Под удар попали три коммунальных автомобиля. Их использовали для уборки улиц, подвоза воды для полива растений и перевозки сотрудников. Наиболее серьёзной потерей Пухов назвал уничтожение автобуса, на котором пациентов доставляли в больницу для прохождения диализа.

«Но самое страшное — уничтожен автобус для перевозки диализников, людей, которые не могут жить без процедуры диализа и которым невероятно сложно добираться до больницы», — написал градоначальник.

Диализ необходим людям с тяжёлыми нарушениями работы почек, когда организм не может самостоятельно выводить продукты обмена и избыток жидкости. Такие пациенты нуждаются в регулярных процедурах, поэтому отсутствие специализированного транспорта может существенно осложнить получение медицинской помощи.