Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 18:09

В Энергодаре при атаке БПЛА уничтожены восемь единиц коммунальной техники

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

В Энергодаре Запорожской области в результате массированной атаки беспилотников уничтожены восемь единиц коммунальной техники. Под удар попало предприятие МКУ «Благоустройство и озеленение», которое занимается содержанием городских территорий. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, уничтоженные машины использовались для уборки, благоустройства и обслуживания Энергодара. В результате налёта предприятие лишилось сразу нескольких единиц техники, необходимой для повседневной работы.

Это уже вторая атака на территорию коммунального предприятия за последние сутки. Накануне, 22 октября, беспилотник уничтожил личный автомобиль одного из его сотрудников. Машина полностью сгорела, однако никто не пострадал.

В ДНР при повторной атаке дрона ВСУ пострадал командир пожарного расчёта
В ДНР при повторной атаке дрона ВСУ пострадал командир пожарного расчёта

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении автомобиля сотрудника коммунального предприятия «Благоустройство и озеленение» в Энергодаре. По словам Максима Пухова, беспилотник квадрокоптерного типа атаковал припаркованную в промышленной зоне машину. После попадания она загорелась и полностью сгорела. Обошлось без пострадавших.

Больше новостей об атаках беспилотников, чрезвычайных ситуациях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar