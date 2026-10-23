В Энергодаре при атаке БПЛА уничтожены восемь единиц коммунальной техники

В Энергодаре Запорожской области в результате массированной атаки беспилотников уничтожены восемь единиц коммунальной техники. Под удар попало предприятие МКУ «Благоустройство и озеленение», которое занимается содержанием городских территорий. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, уничтоженные машины использовались для уборки, благоустройства и обслуживания Энергодара. В результате налёта предприятие лишилось сразу нескольких единиц техники, необходимой для повседневной работы.

Это уже вторая атака на территорию коммунального предприятия за последние сутки. Накануне, 22 октября, беспилотник уничтожил личный автомобиль одного из его сотрудников. Машина полностью сгорела, однако никто не пострадал.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении автомобиля сотрудника коммунального предприятия «Благоустройство и озеленение» в Энергодаре. По словам Максима Пухова, беспилотник квадрокоптерного типа атаковал припаркованную в промышленной зоне машину. После попадания она загорелась и полностью сгорела. Обошлось без пострадавших.