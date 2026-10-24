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Опубликовано 24 октября, 12:42

Дроны «Баба-яга» выдали российским военным несколько позиций ВСУ в ДНР

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Украинские военные раскрыли расположение нескольких своих позиций в Сергеевке в ДНР во время доставки продовольствия с помощью тяжёлых дронов «Баба-яга». Российские бойцы проследили за маршрутами беспилотников, обнаружили укрытия ВСУ и пункт управления самими гексакоптерами. Об этом ТАСС рассказал командир взвода 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» Вячеслав Козак.

По словам военнослужащего, сначала удалось установить точки, куда украинские операторы доставляли припасы. Затем разведка проследила за возвращавшимися дронами и вычислила место размещения их расчёта.

«Мы вычислили, куда они доставляли, и также проследили за ними до их позиции», — рассказал Козак.

После обнаружения пункта управления по нему нанесли удар. Как утверждает командир взвода, позиция операторов была уничтожена. Удары также пришлись по другим выявленным украинским позициям. Таким образом, использование тяжёлых беспилотников для снабжения подразделений позволило российским военным установить расположение не только получателей грузов, но и самих операторов.

В ДНР при повторной атаке дрона ВСУ пострадал командир пожарного расчёта
В ДНР при повторной атаке дрона ВСУ пострадал командир пожарного расчёта

Ранее Life.ru рассказывал о ситуации на других участках фронта в ДНР. По данным военных источников, российские подразделения развивают наступление в районе Красного Лимана, а бои продолжаются на подступах к Диброве и Озёрному.

Больше новостей о ходе спецоперации, действиях войск и применении беспилотников — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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