Командир штурмового подразделения Андрей Шкуренко рассказал, что выжил при атаке более 30 украинских беспилотников благодаря имитации собственного тела. Пока дроны атаковали оставленный им манекен, военнослужащий незаметно отходил. Об этом он сообщил ТАСС.

Шкуренко служит в 239-м гвардейском танковом полку 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр». По его словам, одновременно его атаковали около 30 дронов и ещё три тяжёлых беспилотника типа «Баба-яга».

«Я просто не понимал, что делать. Но сообразил. Сделал имитацию, что я якобы всё — либо убит, либо ранен», — рассказал командир.

Для этого он использовал амуницию, выложив из неё силуэт человека. По словам Шкуренко, украинские военные продолжили наносить удары по ложной цели, что позволило ему уйти.

Ранее Life.ru рассказывал, как боец с позывным Адлер притворился погибшим, чтобы спастись от украинских дронов. Военнослужащий попал под атаку, когда вместе с эвакуационной группой выдвинулся за телами сослуживцев.