"Рядом лёг, притворился": Боец с позывным Адлер рассказал, как обманул рой украинских дронов
Боец с позывным Адлер притворился мёртвым, чтобы спастись от роя дронов ВСУ
Замкомандира батальона "Кубань Z" с позывным Адлер рассказал историю своего спасения в зоне спецоперации (СВО). Видеокадры с бойцом, который работает в составе эвакуационной бригады, опубликованы в телеграм-канале Минобороны РФ.
Адлер рассказал, как обманул рой украинских дронов. Видео © Telegram / Минобороны России
Как рассказал Адлер, вместе с группой он выдвинулся на позиции, чтобы забрать тела погибших сослуживцев. Один из мёртвых бойцов лежал ближе всех к рубежам ВСУ, поэтому не остался незамеченным и Адлер. Военнослужащий отметил, что на него сразу же был выпущен рой украинских беспилотников, поэтому ему пришлось притвориться погибшим.
"Я с ним рядом лёг, притворился <...> Где-то так около часа пролежал. Потом не знаю, почему, но "птички" не стали сбрасывать никакие снаряды, покружили и улетели", — рассказал Адлер.
В Минобороны отметили, что в этом году боец принял участие в Параде Победы и прошёлся по Красной площади, осуществив свою детскую мечту. По словам самого Адлера, эмоции были непередаваемые.
Ранее Life.ru рассказывал, как боец ВС России спас себя и сослуживца, сбив украинский дрон вещмешком. Стоит отметить, что если бы военнослужащий промахнулся, то, вероятно, погиб вместе с товарищем. К счастью, всё обошлось.
Telegram / V_Zelenskiy_official