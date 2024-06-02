"Рядом лёг, притворился": Боец с позывным Адлер рассказал, как обманул рой украинских дронов

Замкомандира батальона "Кубань Z" с позывным Адлер рассказал историю своего спасения в зоне спецоперации (СВО). Видеокадры с бойцом, который работает в составе эвакуационной бригады, опубликованы в телеграм-канале Минобороны РФ.

Адлер рассказал, как обманул рой украинских дронов. Видео © Telegram / Минобороны России

Как рассказал Адлер, вместе с группой он выдвинулся на позиции, чтобы забрать тела погибших сослуживцев. Один из мёртвых бойцов лежал ближе всех к рубежам ВСУ, поэтому не остался незамеченным и Адлер. Военнослужащий отметил, что на него сразу же был выпущен рой украинских беспилотников, поэтому ему пришлось притвориться погибшим.

"Я с ним рядом лёг, притворился <...> Где-то так около часа пролежал. Потом не знаю, почему, но "птички" не стали сбрасывать никакие снаряды, покружили и улетели", — рассказал Адлер.

В Минобороны отметили, что в этом году боец принял участие в Параде Победы и прошёлся по Красной площади, осуществив свою детскую мечту. По словам самого Адлера, эмоции были непередаваемые.