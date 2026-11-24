Бундесвер провёл учения с дронами-камикадзе на полигоне Руднинкай в Литве, отработав удары по танкам, имитировавшим наступление российских войск. Манёвры прошли в нескольких километрах от белорусской границы в рамках учений НАТО Freedom Shield 26-II. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

В испытаниях участвовали беспилотники немецких производителей Helsing и Stark. Они атаковали специально подготовленные танки Leopard 2. При этом аппараты не были оснащены боевыми зарядами, а бронетехнику заранее подготовили для испытаний.

За происходящим наблюдал генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, инспектор сухопутных войск Германии, которому предстоит возглавить Бундесвер в феврале 2027 года.

Во время демонстрации беспилотников произошёл и нештатный эпизод. Один из небольших FPV-дронов отклонился от заданной траектории и врезался сзади в трибуну для зрителей. По данным Bild, никто не пострадал.

Как пишет издание, немецкая армия пока располагает небольшим количеством ударных беспилотников и испытывает нехватку подготовленных операторов. В течение года военнослужащих ускоренно обучали работе с такими аппаратами на базах компаний-производителей.