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Регион
Опубликовано 4 сентября, 06:36

Дроны-камикадзе ударили по двум машинам под Брянском: ранены двое

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Kandinsky 3.1

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Kandinsky 3.1

Два мирных жителя получили многочисленные ранения после ударов украинских беспилотников по гражданским автомобилям в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«ВСУ варварски атакуют брянское приграничье», — заявил Ковальчук.

Атаки произошли в Суземском районе. По словам главы области, дроны-камикадзе поразили машины в сёлах Алешковичи и Негино. Пострадали мужчина и женщина. Обоих доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

По его данным, всего за минувшие сутки над территорией региона уничтожили 247 беспилотников самолётного типа. В отражении атак участвовали подразделения ПВО Минобороны, мобильные огневые группы «БАРС-Брянск», Брянского линейного отдела МВД на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

С начала суток расчёты ПВО сбили 23 дрона на подлёте к Москве
С начала суток расчёты ПВО сбили 23 дрона на подлёте к Москве

ПВО 12 часов отражала массированную атаку на Россию: за ночь над регионами страны было сбито 490 дронов. Часть воздушных целей уничтожили над акваторией Чёрного моря.

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Андрей Бражников
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