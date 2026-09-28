Дроны на миллиарды: Сколько украинская Fire Point заработала на госконтрактах за два года

Министерство обороны Украины за 2025–2026 годы заключило с производителем беспилотников Fire Point государственные контракты на общую сумму 107,443 млрд гривен, или около $2,4 млрд. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на данные Центра противодействия коррупции.

В 2025 году стоимость договоров на закупку беспилотных систем у компании достигла 56,743 млрд гривен. Ещё 50,7 млрд пришлось на контракты 2026 года. Такие цифры содержатся в ответе украинского Минобороны на запрос антикоррупционного центра.

Таким образом, речь идёт именно о суммах заключённых государственных контрактов, а не обязательно об уже перечисленных Fire Point средствах. Директор Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин также утверждает, что у компании существуют отдельные договоры в сфере баллистических и противоракетных систем.

Fire Point занимается разработкой и производством ударных беспилотников, крылатых и баллистических ракет. За несколько лет компания превратилась в одного из крупнейших украинских производителей дальнобойных систем.

Отдельное внимание к компании связано с бизнесменом Тимуром Миндичем. Общественный антикоррупционный совет при Минобороны Украины ранее заявлял, что материалы антикоррупционных органов указывают на него как на одного из возможных фактических бенефициаров Fire Point. При этом юридически этот статус публично не установлен.

Главный конструктор и совладелец Fire Point Денис Штилерман эту версию оспаривал. По его словам, Миндич действительно пытался приобрести 50% компании и в итоге предлагал за долю сумму около $1 млрд, однако сделка не состоялась.

Ранее Life.ru рассказывал, как в опубликованных на Украине разговорах Миндича с Рустемом Умеровым фигурировали оборонные контракты и Fire Point. В материалах обсуждались финансирование производителя беспилотников, поиск инвесторов и возможная продажа доли бизнеса.