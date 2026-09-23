Дроны, первая помощь и тактика: Под Волгоградом стартовал финал «Семейной зарницы»

В Волгоградской области стартовал финал второго сезона Всероссийской игры «Семейная зарница», который собрал более 400 участников и наставников. Состязания проходят в оборонно-спортивном лагере «Авангард» и продлятся до 30 сентября, сообщили организаторы.

Финал «Семейной зарницы» в Волгоградской области. Фото © Предоставлено Life.ru

В финал вышли более 330 участников из 84 региональных команд. Каждая семья состоит из двух взрослых и двух детей от 11 лет, а после регионального этапа к подготовке команд присоединились наставники из числа ветеранов СВО.

Финал «Семейной зарницы» в Волгоградской области. Фото © Предоставлено Life.ru

Одним из главных испытаний станет маршрутная квест-игра из десяти контрольных точек. Семьям предстоит показать навыки первой помощи, туризма, радиосвязи и управления беспилотниками, а между этапами решать интеллектуальные задачи.

Финал «Семейной зарницы» в Волгоградской области. Фото © Предоставлено Life.ru

Главным событием финала станет военно-тактическая игра на местности. Участники будут ориентироваться, искать условные мины, выполнять тактические задания и зарабатывать жетоны, которые можно обменять на необходимые для дальнейшего прохождения дроны. Наставники будут координировать команды по радиосвязи.

Финал «Семейной зарницы» в Волгоградской области. Фото © Предоставлено Life.ru

В программу также вошли верёвочный городок, плетение маскировочных сетей, создание семейного древа и моделей техники, а также кулинарное состязание. За год муниципальные, зональные и региональные этапы «Семейной зарницы» прошли более 90 тысяч человек.

Среди финалистов — семья Крупиновых из Вологодской области. Свою команду они назвали «ЛЕС», расшифровав это как «любовь, единство, сила». По словам Елены Крупиновой, именно взаимовыручка и поддержка помогли семье победить на региональном этапе.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве более 900 тысяч школьников и студентов колледжей участвуют в патриотических проектах. Среди них — кадетские классы, военно-патриотические клубы, поисковые отряды, спортивные лагеря и «Зарница 2.0». Только в 513 военно-патриотических клубах столицы занимаются свыше 36 тысяч ребят, а более 65 тысяч школьников состоят в «Юнармии».