Шесть дней испытаний и финальный бой: Кто завоевал победу в «Зарнице 2.0»

В Волгоградской области завершился третий сезон военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Победителей и призёров второго заезда финала наградили на торжественной церемонии на Центральной набережной Волгограда.

Гвардии майор, ветеран Воздушно-десантных войск (ВДВ), участник специальной военной операции и кавалер трёх орденов Мужества Владимир Михайловский о финале «Зарницы 2.0». Видео © Предоставлено Life.ru

Финальные соревнования прошли на полигоне острова Зелёный в Волжском. В специальной возрастной категории за победу в большой военно-тактической игре боролись две команды — армии «Волга» и «Амур», в состав которых вошли 240 участников из разных регионов России.

Победу одержала армия «Волга», объединившая представителей Дальневосточного, Сибирского, Центрального и Южного федеральных округов. Участники продемонстрировали командную работу, стратегическое мышление и подготовку на всех этапах испытаний.

Во втором заезде финала соревновались школьники 11–13 лет и студенты колледжей и педагогических вузов в возрасте 18–23 лет. Участники проходили испытания по направлениям командира, оператора БПЛА, инженера-сапёра, медика, связиста, военкора и штурмовика.

Кроме индивидуальных заданий, команды проверяли навыки тактической медицины, огневой подготовки, инженерного оборудования позиций, маскировки, защиты от радиационных, химических и биологических угроз, а также выживания в экстремальных условиях.

В средней возрастной категории победил отряд «Воин Поволжья» из Саратовской области. Второе место занял «Ветер25-ВОИН» из Волгоградской области, третьим стал «БАРС-ВОИН» из Кемеровской области — Кузбасса.

Среди участников специальной категории первое место занял отряд «ФОРПОСТ 34-ВОИН» из Волгоградской области. Серебро получил «ВСК РОСИЧ» из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, бронзу — «ЭкипажНТЭТ ВОИН» из Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее участник финала «Зарницы 2.0» рассказал Life.ru о подготовке к соревнованиям, командной работе и главном испытании третьего сезона игры. По его словам, именно сплочённость отряда стала одним из ключевых факторов успеха на финальном этапе. В финале участникам пришлось пройти серию военно-тактических испытаний, проверить навыки работы в команде и применить знания, полученные во время подготовки.