От сапёров до военкоров: 480 финалистов «Зарницы 2.0» начали второй заезд под Волгоградом

В Волгоградской области проходит второй заезд финала третьего сезона военно-патриотической игры «Зарница 2.0». За победу борются 480 школьников и студентов из разных регионов России. Об этом Life.ru рассказал организатор — «Движение Первых».

Зарница 2.0. Фото © Движение Первых

Зарница 2.0. Фото © Движение Первых

Участников разделили на 48 отрядов. В среднюю возрастную категорию вошли 240 детей от 11 до 13 лет, ещё столько же студентов колледжей и педагогических вузов выступают в специальной категории для молодых людей от 18 до 23 лет.

Зарница 2.0. Фото © Движение Первых

Зарница 2.0. Фото © Движение Первых

Зарница 2.0. Фото © Движение Первых

Финалисты пройдут индивидуальные состязания по семи направлениям: командир, военкор, инженер-сапёр, медик, оператор БПА, связист и штурмовик. В программу также включены шесть отрядных испытаний. Команды покажут навыки тактической медицины, огневой и тактической подготовки, радиационной, химической и биологической защиты, выживания, маскировки и инженерного оборудования позиций.

Зарница 2.0. Фото © Движение Первых

Зарница 2.0. Фото © Движение Первых

Главным испытанием для специальной категории станет большая военно-тактическая игра. Она объединит гарнизонную службу, комбинированный марш, игру на местности и финальный бой. Школьников средней категории ждёт военно-тактическая игра на местности.

Участников сопровождают ветераны боевых действий и участники специальной военной операции. Командующим игрой назначен кавалер трёх орденов Мужества, гвардии майор Владимир Михайловский. Финальные мероприятия продлятся до 17 сентября, победителей наградят 16 сентября. По данным организаторов, в 2026 году заявки на участие в «Зарнице 2.0» подали более 3,2 млн школьников и студентов.

Ранее участник «Зарницы 2.0» рассказал о финале третьего сезона и своих ожиданиях от проекта. Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» — это преемница советской «Зарницы», но в формате современного высокотехнологичного проекта. Организаторами выступают «Движение Первых», «Юнармия» и центр «ВОИН» при поддержке Минобороны и Минпросвещения РФ. В игре участвуют школьники и студенты от 7 до 23 лет.