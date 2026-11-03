Российские военные атаковали при помощи беспилотников очередной логистический центр на Украине, куда свозились и где сортировались военные грузы, предназначенные для ВСУ. Информацией об ударах ВС РФ делится Минобороны России.

«В результате удара поражён логистический центр «Новая почта» в городе Бердичеве Житомирской области», — доложили в министерстве.

Как подчеркнули в ведомстве, на территории вражеского центра находилась продукция, не просто поставляемая с Запада, но и нацеленная на использование украинской армией.

Ранее сообщалось, что расчёты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, российские разведчики обнаружили в лесополосах оборудованные позиции украинских операторов БПЛА. Координаты выявленных объектов оперативно передали на командный пункт, после чего к выполнению задачи приступили артиллеристы 5-й общевойсковой армии.