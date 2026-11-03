Расчёты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны России.

«Гиацинты-С» уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Зафритюрили вражеские крылья. Расчёты орудий «Гиацинт-С» группировки «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА противника в Запорожской области», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны.

По данным ведомства, российские разведчики обнаружили в лесополосах оборудованные позиции украинских операторов БПЛА. Координаты выявленных объектов оперативно передали на командный пункт, после чего к выполнению задачи приступили артиллеристы 5-й общевойсковой армии.

Расчёты самоходных орудий 2С5 «Гиацинт-С» нанесли удары 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций. Как отмечают в Минобороны, все обнаруженные пункты управления были поражены, а работа украинских подразделений беспилотной авиации на данном участке оказалась парализована.

Ранее Life.ru сообщал, что расчёт «Гиацинта-С» уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ с пунктом управления беспилотниками на Краснолиманском направлении. По данным Минобороны, артиллеристы группировки «Запад» нанесли по выявленным позициям удар беглым огнём. Это позволило снизить угрозу для российских штурмовых подразделений.