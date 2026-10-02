Дроны ударили по «цифровому узлу» в Николаеве: МО сообщило о поражении RX-NAME

Российские войска днём 2 октября нанесли удар беспилотниками по дата-центру RX-NAME в Николаеве. Об этом сообщило Минобороны России. По информации ведомства, объект использовался для обработки данных и хранения сайтов в интересах украинских войск.

«Сегодня днём в результате удара беспилотными летательными аппаратами в городе Николаев поражён дата-центр RX-NAME, обеспечивавший обработку данных и хранение сайтов в интересах украинских войск», — говорится в сообщении министерства.

RX-NAME предоставляет услуги регистрации доменов и хостинга и заявляет о наличии собственного дата-центра на Украине.

Российское военное ведомство в последние недели уже сообщало об ударах по объектам цифровой инфраструктуры на Украине. Так, 30 сентября Минобороны заявило о поражении центра обработки данных «Де Ново» в Киеве, который использовался для обработки, хранения и передачи информации в интересах ВСУ.