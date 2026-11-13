Украинские беспилотники во время массированной атаки на Москву в ночь на 13 ноября могли использовать тактику «звёздного налёта», при которой дроны приближаются к цели с разных направлений. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам аналитика, беспилотники заходили на столицу с разных сторон, в том числе с севера и юга. Подобная схема, как считает Кнутов, рассчитана на то, чтобы усложнить работу противовоздушной обороны и запутать расчёты ПВО.

Эксперт назвал произошедшее массированным ударом и охарактеризовал его как «звёздный налёт». Кнутов также усомнился в сообщениях о полном срыве украинских операций из-за ограничений спутниковой связи Starlink.

По его мнению, сама возможность проведения столь масштабной атаки свидетельствует о том, что системы Starlink и Starshield продолжают функционировать. Однако способ управления участвовавшими в налёте беспилотниками достоверно не установлен.