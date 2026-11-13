Владимир Зеленский заявил, что украинские военные по-прежнему сталкиваются с ограничениями спутниковой системы Starshield. По его словам, оборудование теряет возможность нормально работать при движении быстрее 161 километра в час, а американская сторона до сих пор не объяснила ситуацию. Об этом он написал в Telegram.

Украинский лидер утверждает, что проблема затрагивает подразделения вдоль всей линии фронта. Из-за установленного скоростного порога ВСУ, по его словам, не могут эффективно применять беспилотники-перехватчики против российских реактивных дронов.

Ещё в четверг Зеленский рассказал о перебоях в работе Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink. Он утверждал, что неполадки продолжаются несколько дней. Однако компания SpaceX отвергла обвинения Киева, заявив, что повторно никаких ограничений не вводила.

С подобной ситуацией украинские военные уже сталкивались в середине октября. Тогда ограничения, по сообщениям Киева, помешали проведению ряда заранее подготовленных операций и осложнили перехват реактивных беспилотников.

На фоне споров о работе спутниковой связи Илон Маск 6 ноября распространил в соцсети X публикацию, автор которой назвал ошибкой решение SpaceX безвозмездно передать Украине тысячи терминалов Starlink. В записи также упоминались многомиллионные ежемесячные расходы компании на их обслуживание в начале конфликта. Сам предприниматель ограничился репостом.

Ранее Life.ru сообщал, что представители Демократической партии США потребовали от Илона Маска сохранить документы, касающиеся ограничений Starshield на Украине. По информации издания, материалы могут потребоваться для будущего расследования действий администрации Дональда Трампа. Поводом стали октябрьские сообщения о проблемах со спутниковой связью у украинских военных.