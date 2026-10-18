Дрозденко: Пострадавшим от атаки БПЛА в Ленобласти выплатят компенсации

Жители Ленинградской области, чьё имущество пострадало в результате атаки беспилотников, получат денежные компенсации из резервных фондов региона и муниципалитетов. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По словам главы региона, в области уже действует постановление, предусматривающее возмещение ущерба за повреждённое имущество. Выплаты распространяются на восстановление квартир и дачных домов, замену выбитых окон, ремонт автомобилей и другие предусмотренные документом случаи.

«Есть перечень того, что мы компенсируем, в каких размерах и в каких суммах. Уверен, что муниципальные образования оперативно составят список ущерба по каждой квартире, по автомобилям, по дачным домам и представят на комиссию для организации выплат», — заявил Дрозденко.

Он уточнил, что средства будут выделять из резервных фондов муниципальных районов и губернатора Ленинградской области. Местным властям предстоит оценить повреждения и подготовить документы для рассмотрения комиссиями. Губернатор заверил, что пострадавшим окажут не только материальную, но и моральную поддержку.

Ранее Life.ru сообщал о последствиях массированной атаки беспилотников на Ленинградскую область. По данным региональных властей, в результате налёта были повреждены жилые дома и десятки автомобилей. Четырёх человек госпитализировали после пожара, возникшего вследствие падения обломков БПЛА.