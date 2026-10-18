Во Всеволожске открыли пункт размещения для жителей после крупного налёта БПЛА

Во Всеволожске Ленинградской области развернули пункт временного размещения для жителей дома, повреждённого во время ночной атаки беспилотников. Людям, чьи квартиры пострадали, предоставили возможность временно разместиться в местном Доме культуры. Об этом сообщила глава Всеволожского района Лира Бурак в своём Telegram-канале.

По словам руководителя муниципалитета, она прибыла к пострадавшему зданию около четырёх часов утра, чтобы лично оценить обстановку. Вместе с главой районной администрации Андреем Воропаевым Бурак проверила, как организована помощь жильцам.

«Приняли решение оперативно развернуть пункт временного размещения жителей в Доме культуры», — рассказала она.

Необходимость в размещении людей возникла после падения фрагментов беспилотника на многоквартирный дом. Местные власти организовали помощь гражданам, которые не могли сразу вернуться в свои квартиры. Работа по устранению последствий происшествия продолжается.