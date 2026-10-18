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Регион
Опубликовано 18 октября, 13:05

Во Всеволожске открыли пункт размещения для жителей после крупного налёта БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Во Всеволожске Ленинградской области развернули пункт временного размещения для жителей дома, повреждённого во время ночной атаки беспилотников. Людям, чьи квартиры пострадали, предоставили возможность временно разместиться в местном Доме культуры. Об этом сообщила глава Всеволожского района Лира Бурак в своём Telegram-канале.

По словам руководителя муниципалитета, она прибыла к пострадавшему зданию около четырёх часов утра, чтобы лично оценить обстановку. Вместе с главой районной администрации Андреем Воропаевым Бурак проверила, как организована помощь жильцам.

«Приняли решение оперативно развернуть пункт временного размещения жителей в Доме культуры», — рассказала она.

Необходимость в размещении людей возникла после падения фрагментов беспилотника на многоквартирный дом. Местные власти организовали помощь гражданам, которые не могли сразу вернуться в свои квартиры. Работа по устранению последствий происшествия продолжается.

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Ранее Life.ru сообщал о госпитализации женщины и троих детей после пожара в жилом доме Всеволожского района. Пострадавших доставили в больницу с подозрением на отравление угарным газом. Позднее региональные власти уточнили, что их жизни ничего не угрожает. Всего медицинскую помощь после происшествия оказали десяти людям из двух семей.

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Владимир Озеров
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