В Ленинградской области объявили опасность беспилотников. Жителей региона также предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал глава региона в 02:16 мск 9 ноября.

Ранее сообщалось, что три сельских поселения Ростовской области остались без электричества после атаки беспилотников 8 ноября. По словам губернатора Юрия Слюсаря, в Миллеровском районе обломки БПЛА упали на территорию электроподстанции «Сулин». В результате повреждения оборудования загорелся трансформатор.