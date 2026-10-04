Дрожжи, желатин и песок: Учёные придумали, из чего марсиане будут строить дома

Учёные из Гонконга разработали строительный материал, который потенциально можно использовать для возведения баз на Марсе. Его основу составляют генетически модифицированные дрожжи, желатин и песок, сообщает китайская газета South China Morning Post.

Над разработкой работали специалисты Гонконгского университета науки и технологий и Гонконгского политехнического университета. Полученный материал можно использовать для 3D-печати конструкций непосредственно в условиях, близких к марсианским.

Во время эксперимента печать проводили в климатической камере при давлении 0,01 атмосферы и температуре минус 30 градусов. По данным исследователей, оптимизированный состав выдерживал давление около 12 мегапаскалей, что сопоставимо с некоторыми традиционными строительными материалами.

Авторы считают одним из главных преимуществ технологии низкие энергозатраты. По их расчётам, производство кубометра такого материала потребует менее часа работы солнечных панелей, тогда как спекание аналогичного объёма марсианского реголита может занять несколько дней.

Большую часть массы связующего составляет желатин, остальное приходится на питательные вещества для дрожжей. Если в будущем удастся получать эти компоненты из доступных на Марсе углекислого газа, метана и водяного льда, объём сырья, которое придётся доставлять с Земли, теоретически можно будет ещё сильнее сократить.

Технологию рассматривают не только для космоса. Руководитель проекта Цю Цзишэнь допустил её применение при строительстве удалённых исследовательских станций в Антарктиде. При этом из-за более сильной земной гравитации такие сооружения пришлось бы делать ниже, чем на Марсе.

Ранее Life.ru сообщал, что учёные научились превращать пластиковые отходы в пищу для длительных космических миссий. В основе технологии тоже используются генетически модифицированные дрожжи, которые перерабатывают углеродсодержащее сырьё в белки, жиры и другие питательные вещества. Разработку рассматривают в том числе как возможное решение для будущих полётов на Марс.