«Других источников нет»: На Украине хотят поднять НДС

Правительство Украины планирует повысить базовую ставку НДС с 20% до 21% в 2027 году. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий в интервью телеканалу ТСН.

Дополнительные поступления власти намерены направить в специальный фонд для страхования бизнеса от военных рисков. На эти цели планируется выделить около $1 млрд.

«Мы закладываем отдельную статью государственного бюджета. В государственном бюджете заложено непопулярное решение, в том числе небольшое повышение налога НДС на 1%, других источников нет», — сказал Корецкий.

Повышение ставки предусмотрено в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год. При этом инициативу ещё предстоит обсуждать с парламентом и представителями бизнеса.

Сейчас базовая ставка НДС на Украине составляет 20%. Для отдельных категорий товаров действуют пониженные ставки 14% и 7%.

Ранее Life.ru сообщал, что ущерб украинской экономике в 2026 году может составить до $10 млрд. На этом фоне власти страны уже рассматривали возможность повышения НДС с 20% до 21% для привлечения дополнительных средств.