«Другого такого нет»: Путин высказался о роли Совбеза ООН
Путин заявил об отсутствии альтернативы Совбезу ООН в мире
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У международного сообщества пока нет другого универсального механизма, сопоставимого с Организацией Объединённых Наций и её Советом Безопасности. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании саммита «Россия — Африка».
Российский лидер подчеркнул особое положение ООН в системе международных отношений. По его словам, организация и её ключевой орган по вопросам поддержания мира и безопасности остаются уникальными площадками для взаимодействия государств.
«Другого такого универсального инструмента в руках международного сообщества, как Совет Безопасности ООН, как сама Организация Объединённых Наций, у человечества пока нет», — заявил Путин.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин назвал несправедливым отсутствие африканских государств среди постоянных членов Совета Безопасности ООН. Выступая на третьем саммите «Россия — Африка», президент подчеркнул, что роль континента в мировой политике постоянно растёт. При этом ни одна африканская страна не входит в пятёрку постоянных членов Совбеза, обладающих правом вето.