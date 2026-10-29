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Опубликовано 29 октября, 13:30

«Другого такого нет»: Путин высказался о роли Совбеза ООН

Путин заявил об отсутствии альтернативы Совбезу ООН в мире

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

У международного сообщества пока нет другого универсального механизма, сопоставимого с Организацией Объединённых Наций и её Советом Безопасности. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании саммита «Россия — Африка».

Российский лидер подчеркнул особое положение ООН в системе международных отношений. По его словам, организация и её ключевой орган по вопросам поддержания мира и безопасности остаются уникальными площадками для взаимодействия государств.

«Другого такого универсального инструмента в руках международного сообщества, как Совет Безопасности ООН, как сама Организация Объединённых Наций, у человечества пока нет», — заявил Путин.

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Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин назвал несправедливым отсутствие африканских государств среди постоянных членов Совета Безопасности ООН. Выступая на третьем саммите «Россия — Африка», президент подчеркнул, что роль континента в мировой политике постоянно растёт. При этом ни одна африканская страна не входит в пятёрку постоянных членов Совбеза, обладающих правом вето.

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Наталья Афонина
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