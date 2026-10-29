«Другого такого нет»: Путин высказался о роли Совбеза ООН

У международного сообщества пока нет другого универсального механизма, сопоставимого с Организацией Объединённых Наций и её Советом Безопасности. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании саммита «Россия — Африка».

Российский лидер подчеркнул особое положение ООН в системе международных отношений. По его словам, организация и её ключевой орган по вопросам поддержания мира и безопасности остаются уникальными площадками для взаимодействия государств.

«Другого такого универсального инструмента в руках международного сообщества, как Совет Безопасности ООН, как сама Организация Объединённых Наций, у человечества пока нет», — заявил Путин.