«Другого выхода не было»: Александр Маршал рассказал, как тайно вывозил прах родителей из Киева

Александр Маршал рассказал, почему перевёз останки родителей и сестры из Киева в Москву. Историю артист раскрыл корреспондентам сайта MK.Ru.

Отец музыканта умер в 2001 году и был похоронен в Киеве, куда родители Маршала перебрались, пока он жил в США. После смерти матери в 2015 году артист не смог приехать на Украину: знакомым сообщили, что его безопасность не гарантируют.

«У меня другого выхода не было. В 2001 году ушёл мой отец. Я его похоронил в Киеве: они с мамой туда переехали давно, когда я был в Америке с «Парком Горького». Я к ним приезжал. В том числе и после того, как в 1997 году вернулся в Россию», — объяснил Маршал.

По словам певца, после отказа во въезде друзья помогли кремировать мать и доставить её прах в Россию. Через несколько лет похожая ситуация повторилась после смерти младшей сестры Ирины в 2018 году.

После этого артист решил перевезти и останки отца. Его эксгумировали в Киеве, после чего прах доставили в Москву. Теперь все близкие Маршала похоронены рядом, и он может регулярно навещать их.

Маршал признался, что не жалеет о принятом решении. Он также вспомнил своего деда, который освобождал Украину вместе с украинцами, и отца — военного лётчика первого класса, отметив, что ещё недавно не мог представить конфликт между Россией и Украиной.

Ранее Life.ru рассказывал о том, как российский певец Филипп Киркоров перевёз прах матери и бабушки в Москву и объединил родных на семейном захоронении. В будущем он надеется перенести и прах дедушки Марка.