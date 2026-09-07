Киркоров, Лазарев, Лепс и не только: На Украине заблокировали YouTube-каналы российских артистов

YouTube заблокировал на территории Украины 31 канал, большинство из которых принадлежат российским музыкантам и представителям культуры. Об этом сообщил украинский центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

В список попали страницы популярных исполнителей и коллективов. Среди них — Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Валерия, Лариса Долина и Ирина Аллегрова.

Ограничения также затронули YouTube-ресурсы группы «Пелагея», Дениса Майданова и Юлии Чичериной. Кроме того, доступ на Украине закрыли к каналам оперной певицы Анны Нетребко и исполнителя Василия Герелло.

Ранее YouTube ограничил доступ к трём каналам мультсериала «Маша и Медведь» на территории Украины. Под географическую блокировку попали русскоязычная, украиноязычная и англоязычная версии проекта. Речь идёт именно об ограничении для украинских пользователей, а не о полном удалении каналов с платформы.