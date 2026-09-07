Киркоров, Лазарев, Лепс и не только: На Украине заблокировали YouTube-каналы российских артистов
YouTube заблокировал на Украине 31 канал российских артистов
Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online, Вячеслав Прокофьев, © VK / СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ
YouTube заблокировал на территории Украины 31 канал, большинство из которых принадлежат российским музыкантам и представителям культуры. Об этом сообщил украинский центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
В список попали страницы популярных исполнителей и коллективов. Среди них — Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Валерия, Лариса Долина и Ирина Аллегрова.
Ограничения также затронули YouTube-ресурсы группы «Пелагея», Дениса Майданова и Юлии Чичериной. Кроме того, доступ на Украине закрыли к каналам оперной певицы Анны Нетребко и исполнителя Василия Герелло.
Ранее YouTube ограничил доступ к трём каналам мультсериала «Маша и Медведь» на территории Украины. Под географическую блокировку попали русскоязычная, украиноязычная и англоязычная версии проекта. Речь идёт именно об ограничении для украинских пользователей, а не о полном удалении каналов с платформы.
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