Крепкая дружба и насыщенная социальная жизнь оказались связаны с долголетием дельфинов. К такому выводу пришли австралийские учёные, результаты исследования которых опубликовал Университет Квинсленда.

Специалисты проанализировали почти 65 тысяч наблюдений за 400 дикими индо-тихоокеанскими афалинами, обитающими в заливе Шарк-Бей на западе Австралии. Данные собирали на протяжении 40 лет, причём возраст некоторых морских млекопитающих достигал 53 лет.

Выяснилось, что в молодости дельфины активно расширяют круг общения, а с возрастом становятся более избирательными. Постепенное сокращение компании в старости исследователи связывают в том числе с потерей близких сородичей.

Общение помогает афалинам обмениваться информацией, находить партнёров и защищаться от хищников. Однако слишком большие компании повышают риск распространения инфекций и усиливают конкуренцию за пищу.

«Независимо от размера группы или предпочитаемого поведения именно постоянство было связано с преимуществом в долголетии», — объяснила соавтор исследования Селин Фрер.

Учёные также заметили, что самцы на протяжении всей жизни предпочитают более многочисленные компании, чем самки. Они объединяются в устойчивые союзы, которые играют важную роль в размножении. Самки же чаще выбирают общество родственников или сородичей со схожими способами добычи пищи.

Ранее Life.ru рассказывал, что дельфины способны узнавать друг друга по индивидуальным звуковым сигналам, напоминающим человеческие имена. Исследователи обнаружили, что морские млекопитающие связывают характерный свист с дополнительной информацией о конкретной особи.