Друзья исчезли после первых провалов: Бен Аффлек раскрыл неприятную правду о Голливуде

Бен Аффлек признался, что после череды неудачных фильмов от него отвернулись люди, которых он считал друзьями в Голливуде. Об этом актёр рассказал в подкасте New Heights, сообщает Yardbarker.

В начале карьеры артист быстро добился успеха, однако постоянно боялся однажды остаться без работы. Из-за этого он соглашался сниматься практически без перерыва, стараясь не упустить ни одной возможности. Но когда новые картины перестали пользоваться популярностью, прежние знакомые начали игнорировать его звонки. Среди тех, кто избегал общения, оказались в том числе руководители киностудий.

Именно тогда Аффлек понял, насколько непрочными могут быть отношения в индустрии развлечений. Многие стремились находиться рядом с ним лишь до тех пор, пока его известность приносила им какую-либо выгоду. Как только успех сменился провалами, исчез и интерес со стороны тех, кого он прежде принимал за близких людей.

Пережитое заставило голливудскую звезду по-другому относиться к славе и общественному признанию. Он перестал придавать чрезмерное значение тому, как окружающие воспринимают его достижения. Аффлек объяснил, что отношение публики может резко измениться буквально за один день, поэтому важно сохранять внутреннее равновесие и не зависеть от чужого одобрения.

Теперь актёр гораздо внимательнее выбирает проекты и не готов жертвовать ради профессии личной жизнью. В беседе с GQ он допустил, что мог бы отказаться даже от участия в «Одиссее» Кристофера Нолана, хотя принять такое решение было бы непросто. Более того, аналогичный ответ способен получить и Мартин Скорсезе, если предложение режиссёра потребует отказаться от привычного уклада.

При этом Аффлек не отрицает, что съёмки придают жизни смысл и помогают двигаться вперёд. Однако постоянная погоня за новыми ролями может лишить человека того, что действительно важно за пределами кинематографа. Именно поэтому знаменитость больше не намерена ставить профессиональные достижения выше всего остального.

Ранее Бен Аффлек стал победителем шоу «Кто хочет стать миллионером» и выиграл 1 млн долларов. Вместе с ним главный приз разделил Джейми Динг, многократный победитель викторины Jeopardy!. В финальном раунде игрокам нужно было ответить на вопрос об именах индеек, которых президенты США традиционно помилуют на День благодарения.