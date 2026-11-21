Во взрослом возрасте найти друзей действительно бывает сложнее, чем в школе или университете, где общение складывается естественным образом. Однако новые знакомства возможны практически в любом возрасте. Самое важное — понимать, что дружба редко возникает мгновенно. Обычно она строится на регулярных встречах, общих интересах и постепенном взаимном доверии. Об этом Life.ru рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Ирина Крашкина.

Начинать поиски друзей лучше не с вопроса «где познакомиться?», а с вопроса «какие люди мне близки и что мне самому интересно?». Именно общие ценности, увлечения и образ жизни чаще всего становятся основой долгосрочной дружбы. Не стоит искать друзей исключительно ради того, чтобы заполнить одиночество — гораздо проще выстроить искренние отношения, если заниматься тем, что действительно приносит удовольствие.

Можно попробовать новые активности, чтобы расширить круг общения, но делать это стоит не через силу. Если человек совершенно не любит шумные вечеринки, не употребляет алкоголь или боится высоты, нет смысла заставлять себя регулярно ходить в бары или прыгать с парашютом только ради знакомств. Такая стратегия редко оказывается успешной, поскольку приходится постоянно играть несвойственную себе роль. Гораздо эффективнее выбирать новые занятия, которые хотя бы вызывают любопытство: танцы, кулинарные мастер-классы, книжный клуб, походы, волонтёрство или изучение иностранного языка. В этом случае повышается вероятность встретить людей со схожими интересами.

Мест для знакомства сегодня достаточно много. Молодым людям 20–30 лет проще всего знакомиться на образовательных курсах, в спортивных клубах, путешествиях, волонтёрских проектах, профессиональных сообществах и через друзей друзей.

В возрасте 30–45 лет хорошие возможности дают родительские сообщества, спортивные секции, клубы по интересам, совместные хобби, профессиональные мероприятия и благотворительные проекты.

После 50 лет многие находят новых друзей в группах здоровья, творческих студиях, экскурсионных клубах, общественных организациях, на курсах для старшего поколения или во время занятий скандинавской ходьбой, танцами и другими видами активного досуга. Кроме того, независимо от возраста полезными могут быть тематические онлайн-сообщества, если виртуальное знакомство со временем переходит в личное общение.

Чтобы произвести хорошее первое впечатление, не нужно пытаться казаться лучше, чем вы есть. Гораздо важнее проявлять искренний интерес к собеседнику, внимательно слушать, задавать открытые вопросы и поддерживать разговор без стремления сразу рассказать о себе всё. Обычно людям приятно общаться с теми, кто доброжелателен, умеет улыбаться, уважает личные границы и не стремится моментально перевести знакомство в очень близкие отношения. Хорошими темами для первых разговоров становятся общие интересы, впечатления от мероприятия, книги, фильмы, путешествия или хобби.

Если человек вам понравился и хочется продолжить общение, лучше не ждать, что всё произойдёт само собой. Можно обменяться контактами, предложить встретиться ещё раз, отправить сообщение после знакомства или пригласить на мероприятие, которое связано с общими интересами. Дружба развивается постепенно, поэтому не стоит воспринимать отсутствие мгновенной близости как неудачу. Регулярное общение, взаимная инициатива, готовность поддерживать друг друга и уважение к личному пространству — именно те качества, которые со временем превращают приятное знакомство в настоящую дружбу.

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