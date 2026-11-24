На севере Москвы 14-летний школьник скончался после отравления аэрозолем для освежения воздуха. Мальчик потерял сознание на улице, а его друзья, по словам матери, испугались и убежали, оставив приятеля одного. Об этом сообщает Mash.

Трагедия произошла на Флотской улице. Подросток вместе с компанией друзей купил в магазине освежитель воздуха с цветочным ароматом. После вдыхания содержимого баллончика мальчику резко стало плохо. Он потерял сознание и упал.

Лежавшего на улице школьника заметили прохожие. Они вызвали скорую помощь, которая доставила ребёнка в больницу. Однако спасти его врачам не удалось.

По информации телеграм-канала, подросток впал в кому, у него развился отёк лёгких. Мальчик скончался в больнице.

Мать погибшего рассказала, что приятели сына не попытались ему помочь. Когда школьник потерял сознание, они разбежались, и ребёнок остался на улице один.

Женщина также сообщила, что у сына были проблемы с сердцем. Всего за день до трагедии подросток обращался за медицинской помощью.

Ранее Life.ru сообщал о гибели 16-летнего подростка в Башкирии после происшествия, связанного с вдыханием газа. Юноша находился в компании друзей, когда ему стало трудно дышать, после чего он упал и скончался. Следователи организовали проверку для установления точной причины смерти.