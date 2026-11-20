Перед смертью 16-летний подросток в Башкирии вдыхал газ из баллона. В день трагедии юноша находился в компании друзей. Вскоре ему стало трудно дышать, после чего он неудачно упал и скончался.

Поражённые лёгкие подростка. Фото © Telegram / Baza

Погибший около года пользовался вейпом и кальяном. Компьютерная томография показала изменения ткани обоих лёгких. Сейчас Следственный комитет Башкирии проводит доследственную проверку, точная причина смерти пока не установлена, пишет «База».

Напомним, 19 ноября Life.ru сообщал о гибели 16-летнего подростка в городе Белебее. Первоначально очевидцы связывали произошедшее с электронной сигаретой, после использования которой школьнику резко стало плохо. Его экстренно доставили в больницу, однако усилия врачей оказались безрезультатными.