Упал и стал задыхаться: В Башкирии 16-летний подросток умер после курения вейпа
В Башкирии 16-летний подросток потерял сознание после вейпа и умер
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В башкирском Белебее скончался 16-летний подросток, которому стало плохо после курения электронной сигареты. По данным SHOT, спасти мальчика врачам не удалось.
Школьник внезапно упал и начал задыхаться практически сразу после использования вейпа. Его экстренно доставили в больницу, однако усилия медиков оказались безрезультатными.
Позднее выяснилось, что подросток около года регулярно курил электронные сигареты и кальян. По информации Telegram-канала, у него обнаружили изменения лёгочной ткани с обеих сторон.
Ранее Life.ru рассказывал о 16-летнем подростке из Кемерова, который попал в реанимацию с тяжёлым поражением лёгких. По данным Mash, юноша два года пользовался вейпом, но сначала скрывал это от врачей.