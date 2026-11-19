В башкирском Белебее скончался 16-летний подросток, которому стало плохо после курения электронной сигареты. По данным SHOT, спасти мальчика врачам не удалось.

Школьник внезапно упал и начал задыхаться практически сразу после использования вейпа. Его экстренно доставили в больницу, однако усилия медиков оказались безрезультатными.

Позднее выяснилось, что подросток около года регулярно курил электронные сигареты и кальян. По информации Telegram-канала, у него обнаружили изменения лёгочной ткани с обеих сторон.