Дуб, берёза, ель, осина: Мастер пара рассказал, какие дрова выбрать для бани
Мастер пара Беляев: Дубовые дрова дольше горят и дают больше жара в бане
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Для растопки бани лучше выбирать дрова из дуба или берёзы, рассказал мастер пара русской бани Сергей Беляев. По его словам, подходящий вариант зависит от устройства печи и длительности топки.
В беседе с 360.ru специалист пояснил, что дуб медленно прогорает и даёт продолжительный жар. Берёзовые поленья проще разжечь, они универсальны, но сгорают быстрее.
Сосну и ель тоже используют, однако смолы ускоряют накопление сажи в дымоходе. Для уменьшения отложений эксперт посоветовал периодически добавлять осиновые дрова. Запасы следует укрывать от снега и дождя, сохраняя доступ воздуха.
Ранее сотрудник МЧС назвал основные причины зимних пожаров на дачах. Помимо состояния электропроводки, он рекомендовал проверить печное отопление и прочистить дымоходы.
Советы для дачи и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.