Дуб, берёза, ель, осина: Мастер пара рассказал, какие дрова выбрать для бани

Для растопки бани лучше выбирать дрова из дуба или берёзы, рассказал мастер пара русской бани Сергей Беляев. По его словам, подходящий вариант зависит от устройства печи и длительности топки.

В беседе с 360.ru специалист пояснил, что дуб медленно прогорает и даёт продолжительный жар. Берёзовые поленья проще разжечь, они универсальны, но сгорают быстрее.

Сосну и ель тоже используют, однако смолы ускоряют накопление сажи в дымоходе. Для уменьшения отложений эксперт посоветовал периодически добавлять осиновые дрова. Запасы следует укрывать от снега и дождя, сохраняя доступ воздуха.

Ранее сотрудник МЧС назвал основные причины зимних пожаров на дачах. Помимо состояния электропроводки, он рекомендовал проверить печное отопление и прочистить дымоходы.