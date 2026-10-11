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Опубликовано 11 октября, 10:37

Дуб, берёза, ель, осина: Мастер пара рассказал, какие дрова выбрать для бани

Мастер пара Беляев: Дубовые дрова дольше горят и дают больше жара в бане

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для растопки бани лучше выбирать дрова из дуба или берёзы, рассказал мастер пара русской бани Сергей Беляев. По его словам, подходящий вариант зависит от устройства печи и длительности топки.

В беседе с 360.ru специалист пояснил, что дуб медленно прогорает и даёт продолжительный жар. Берёзовые поленья проще разжечь, они универсальны, но сгорают быстрее.

Сосну и ель тоже используют, однако смолы ускоряют накопление сажи в дымоходе. Для уменьшения отложений эксперт посоветовал периодически добавлять осиновые дрова. Запасы следует укрывать от снега и дождя, сохраняя доступ воздуха.

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Борис Эльфанд
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