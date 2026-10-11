Дубай или Рас-эль-Хайма: Раскрыты цены на самый бюджетный тур в ОАЭ в октябре

Тур на двоих из Москвы в ОАЭ в октябре 2026 года можно найти от 113 тысяч рублей за шесть ночей в трёхзвёздочном отеле. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор агрегатора туров «Турвизор» Илья Юртаев.

Стоимость зависит от выбранного эмирата. По словам эксперта, путёвки в Рас-эль-Хайму начинаются от 118 тысяч рублей на двоих, в Фуджейру — от 126 тысяч, в Дубай — от 130 тысяч, а в Абу-Даби — от 131 тысячи рублей.

Для стандартного отпуска продолжительностью 7–10 ночей туристам стоит ориентироваться на 120–180 тысяч рублей за двоих при размещении в отеле категории три-четыре звезды. Отдых в пятизвёздочном отеле может обойтись в 180–250 тысяч рублей и дороже.

Юртаев посоветовал сравнивать предложения в разных эмиратах. Если отдых в Дубае оказывается слишком дорогим, можно рассмотреть Шарджу, Аджман или Рас-эль-Хайму. При этом туристам, которые хотят остановиться в конкретном отеле и путешествовать в определённые даты, не стоит рассчитывать на горящие предложения.

Ранее сообщалось, что Турция останется дорогим направлением для российских туристов и в 2027 году из-за высокой инфляции и сдерживаемого курса лиры. По данным турецкого статистического института, в августе размещение и питание уже подорожали на 27,53% в годовом выражении.