Нога отказала за 5 минут: Москвичку едва не погубил укол рыбы-камня на Шри-Ланке

Отдых на Шри-Ланке едва не обернулся гибелью для туристки из Москвы. После случайного контакта с ядовитой рыбой-камнем девушка трижды теряла сознание и рисковала лишиться ноги. Медикам удалось оказать помощь до развития смертельно опасных осложнений. Об этом сообщает Mash.

Опухшая нога после встречи с рыбой-камнем. Фото © Telegram / Mash

Несчастье произошло во время купания в Индийском океане. Россиянка внезапно почувствовала пронзительную боль в ноге, а выбравшись на сушу, обнаружила кровоточащую ранку. За помощью она обратилась к сотрудникам прибрежного кафе, где предположили, что виновником мог быть морской ёж или мурена.

Однако уже через пять минут состояние отдыхающей резко ухудшилось. Повреждённая конечность полностью потеряла чувствительность, и девушка больше не могла передвигаться без посторонней помощи.

Всю ночь пострадавшую возили из одной больницы в другую. Врачи сделали ей около десяти уколов, включая инъекции морфина для снятия мучительной боли. Позднее медики установили, что туристка наткнулась на рыбу-камень.

Токсическое воздействие удалось остановить до развития тяжёлых осложнений. Промедление с лечением могло привести к необратимому повреждению тканей и даже гибели пациентки.

Рыба-камень, известная также как бородавчатка, обитает в Индийском и Тихом океанах. Благодаря необычной окраске она практически сливается с морским дном. На спине скрываются ядовитые шипы, укол которых способен вызвать сильнейшую боль, отёк, резкое падение давления и нарушения сердечной деятельности.

Ранее Life.ru сообщал о российской туристке, которую временно парализовало после встречи с ядовитым морским обитателем на Бали. Во время возвращения с сёрфинга девушка столкнулась с «португальским корабликом». Вскоре она почти перестала двигаться, а из-за распространения паралича ей стало трудно дышать.