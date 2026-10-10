Нога отказала за 5 минут: Москвичку едва не погубил укол рыбы-камня на Шри-Ланке
Москвичка едва не погибла после укола рыбы-камня во время отдыха на Шри-Ланке
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Отдых на Шри-Ланке едва не обернулся гибелью для туристки из Москвы. После случайного контакта с ядовитой рыбой-камнем девушка трижды теряла сознание и рисковала лишиться ноги. Медикам удалось оказать помощь до развития смертельно опасных осложнений. Об этом сообщает Mash.
Опухшая нога после встречи с рыбой-камнем. Фото © Telegram / Mash
Несчастье произошло во время купания в Индийском океане. Россиянка внезапно почувствовала пронзительную боль в ноге, а выбравшись на сушу, обнаружила кровоточащую ранку. За помощью она обратилась к сотрудникам прибрежного кафе, где предположили, что виновником мог быть морской ёж или мурена.
Однако уже через пять минут состояние отдыхающей резко ухудшилось. Повреждённая конечность полностью потеряла чувствительность, и девушка больше не могла передвигаться без посторонней помощи.
Всю ночь пострадавшую возили из одной больницы в другую. Врачи сделали ей около десяти уколов, включая инъекции морфина для снятия мучительной боли. Позднее медики установили, что туристка наткнулась на рыбу-камень.
Токсическое воздействие удалось остановить до развития тяжёлых осложнений. Промедление с лечением могло привести к необратимому повреждению тканей и даже гибели пациентки.
Рыба-камень, известная также как бородавчатка, обитает в Индийском и Тихом океанах. Благодаря необычной окраске она практически сливается с морским дном. На спине скрываются ядовитые шипы, укол которых способен вызвать сильнейшую боль, отёк, резкое падение давления и нарушения сердечной деятельности.
Ранее Life.ru сообщал о российской туристке, которую временно парализовало после встречи с ядовитым морским обитателем на Бали. Во время возвращения с сёрфинга девушка столкнулась с «португальским корабликом». Вскоре она почти перестала двигаться, а из-за распространения паралича ей стало трудно дышать.
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