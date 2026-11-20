Депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил главаря киевского руководства Владимира Зеленского в распространении недостоверной информации об итогах встречи «коалиции желающих» в Берлине. По словам парламентария, экс-комик заявил о поддержке вступления страны в НАТО, хотя в официальном документе по итогам саммита соответствующих обязательств нет. Об этом Дубинский написал в своём Telegram-канале.

«Зеленский снова соврал, что участники «коалиции желающих» поддержали вступление Украины в НАТО», — заявил депутат.

Дубинский обратил внимание на совместное заявление участников берлинской встречи. В документе говорится о продолжении военной и финансовой поддержки Киева, а также о разработке долгосрочных гарантий безопасности. При этом конкретного решения о принятии Украины в Североатлантический альянс в нём нет.

Вместе с тем участники саммита подтвердили поддержку европейских и евроатлантических устремлений Украины. Они также подчеркнули, что любые решения, касающиеся НАТО, должны согласовываться со всеми членами альянса.

После встречи Зеленский заявил, что американские и европейские партнёры готовы обсуждать предоставление Украине гарантий безопасности по образцу пятой статьи Устава НАТО. Однако он признал, что единого понимания практического механизма таких гарантий пока нет.

Ранее Зеленский назвал вступление Украины в НАТО и ЕС лучшей гарантией безопасности. По словам экс-комика, членство в двух объединениях позволило бы предотвратить новые конфликты в Европе. Кроме того, на переговорах в Берлине обсуждалось участие европейских представителей в будущих консультациях с Россией.