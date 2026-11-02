Возможность отказать в медицинской помощи русскоязычным пациентам на Украине — это проявление нацизма и попытка заработать дополнительные преимущества на русофобии. Так заявление языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской оценил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак.

«Это чистый нацизм, это стремление выслужиться, показать, что среди всех уродов она самый большой урод, заслужить какие-то дополнительные бонусы на русофобии и нацизме», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Елена Ивановская заявила, что украинские врачи вправе не оказывать помощь пациентам, которые говорят по-русски и не владеют государственным украинским языком. По её словам, медики могут использовать другой язык только по собственному желанию. Омбудсмен также подчеркнула, что граждане Украины не обязаны знать языки, кроме государственного.