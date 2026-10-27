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Опубликовано 27 октября, 12:35

Захарова увидела признаки нацизма в позиции Киева по русскоязычным пациентам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нацизмом высказывания украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской. Свою оценку дипломат дала в комментарии ТАСС.

«Вот это и есть нацизм», — заявила Захарова, реагируя на сообщения о позиции украинской чиновницы.

Поводом для реакции Захаровой стало заявление украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской. Чиновница признала за врачами право отказывать в медицинской помощи русскоязычным пациентам, которые не владеют украинским языком.

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Лавров: Запад ставит под удар основы ООН, закрывая глаза на нацизм на Украине

Ранее Life.ru рассказывал, что языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская направила обращение в Google с жалобой на русскоязычные результаты поиска. Чиновница выразила недовольство тем, что сервис показывает материалы на русском даже при запросах на украинском языке, и потребовала проверить работу поисковых алгоритмов.

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Вероника Бакумченко
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