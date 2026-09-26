Лавров: Запад ставит под удар основы ООН, закрывая глаза на нацизм на Украине

Основы системы ООН оказываются под угрозой, когда западные страны закрывают глаза на проявления нацизма на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Когда сегодня [западные страны] стыдливо закрывают глаза на все более явное проявление украинского нацизма, под удар ставятся сами основы ооноцентричного миропорядка», — сказал Лавров.

Тему он поднимал и ранее. На заседании Совета Безопасности ООН 23 сентября Лавров раскритиковал европейские страны за их реакцию на перезахоронение на Украине деятелей Организации украинских националистов*. Министр заявил, что Запад закрывает глаза на то, как Киев обращается с этой частью истории.

Устав ООН относит к целям организации поддержание международного мира и поощрение уважения к правам человека без различия по признаку расы, языка или религии. Нынешнее заявление Лаврова прозвучало в ходе общей дискуссии Генассамблеи, где страны представляют свои оценки международных кризисов.

Кроме того, глава российского МИД призвал будущего генерального секретаря ООН придерживаться принципов беспристрастности и равноудалённости. По словам министра, новый руководитель организации должен представлять интересы всего международного сообщества, а не отдельных государств.