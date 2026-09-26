Лавров: Запад ставит под удар основы ООН, закрывая глаза на нацизм на Украине
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Основы системы ООН оказываются под угрозой, когда западные страны закрывают глаза на проявления нацизма на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Когда сегодня [западные страны] стыдливо закрывают глаза на все более явное проявление украинского нацизма, под удар ставятся сами основы ооноцентричного миропорядка», — сказал Лавров.
Тему он поднимал и ранее. На заседании Совета Безопасности ООН 23 сентября Лавров раскритиковал европейские страны за их реакцию на перезахоронение на Украине деятелей Организации украинских националистов*. Министр заявил, что Запад закрывает глаза на то, как Киев обращается с этой частью истории.
Устав ООН относит к целям организации поддержание международного мира и поощрение уважения к правам человека без различия по признаку расы, языка или религии. Нынешнее заявление Лаврова прозвучало в ходе общей дискуссии Генассамблеи, где страны представляют свои оценки международных кризисов.
Кроме того, глава российского МИД призвал будущего генерального секретаря ООН придерживаться принципов беспристрастности и равноудалённости. По словам министра, новый руководитель организации должен представлять интересы всего международного сообщества, а не отдельных государств.
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