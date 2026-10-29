В Одессе провалилось голосование за мораторий на русский язык

В Одессе депутаты не поддержали запрет публичного использования русскоязычного контента. Для принятия такого решения им не хватило голосов, сообщает украинское издание «Страна».

На заседании обсуждали введение моратория на публичное использование произведений на русском языке. Ограничение должно было распространяться и на произведения, которые создали граждане Украины.

За инициативу высказались 18 из 64 депутатов. Ещё двое воздержались, а 21 парламентарий не участвовал в голосовании. Остальные депутаты отсутствовали на заседании.

Подобные ограничения уже ввели в нескольких городах на западе Украины.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская обратилась к Google из-за русскоязычных результатов поиска по запросам на украинском языке. Она направила официальное обращение в головной офис компании после жалоб украинских военных и ветеранов.