«Дуло направил, бах — и всё»: Пьяный житель Карелии пытался застрелить из ружья соседа по гаражу

В карельском Суоярви 44-летний мужчина попытался застрелить своего 37-летнего знакомого прямо в гараже. Пострадавший получил ранение ноги, однако сумел выжить благодаря тому, что пуля прошла по касательной. Подробности нападения он раскрыл в беседе с 360.ru.

В Суоярви возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство местного жителя. Видео © VK / СУ СК России по Республике Карелия

По словам мужчины по имени Павел, в момент происшествия он находился в смотровой яме и поначалу не придал значения появлению соседа. Заметив знакомого у входа, он предложил ему сначала протрезветь, а уже потом вернуться к разговору. Однако вместо ответа посетитель неожиданно направил на него оружие.

«Смотрю — дуло направил на меня, бах — и всё», — вспомнил потерпевший.

После выстрела происходящее заметили очевидцы, которые сумели остановить дальнейшее нападение. Вооружённый мужчина покинул место происшествия, а раненому оказали медицинскую помощь.

Как установили следователи, инцидент произошёл 11 октября в гаражном боксе на улице Ленина. По предварительной версии, причиной агрессии стала личная неприязнь. Мужчина в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Впоследствии сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его при поддержке бойцов СОБР «Карху» Росгвардии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Оружие изъято, назначены необходимые экспертизы.

Ранее Life.ru сообщал об аресте пенсионера, обвиняемого в убийстве соседа из охотничьего ружья в Подмосковье. По версии следствия, конфликт произошёл в посёлке Смирновка после того, как пожилой мужчина заметил другого человека на своём участке. Во время последовавшей ссоры прозвучал смертельный выстрел. Суд отправил обвиняемого под стражу.