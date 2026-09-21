«Думал, что сделан из стали»: Блэки Чен назвал вероятную причину своего инфаркта

Тайваньский телеведущий и бывший баскетболист Блэки Чен, перенёсший острый инфаркт, призвал поклонников не пренебрегать сном. Он рассказал, что врач назвал хронический недосып вероятной основной причиной сердечного приступа. Об этом пишет The Star.

Чен рассказал, что долгое время поздно ложился и рано вставал. Из-за работы он порой спал всего по три-четыре часа в сутки, отвечая на сообщения глубокой ночью и просыпаясь около шести утра.

«Я думал, что я сделан из стали и смогу это выдержать», — признался телеведущий. После пережитого он посоветовал подписчикам полноценно отдыхать и обращать внимание на сигналы организма.

Чену стало плохо 15 сентября во время баскетбольного матча. Он почувствовал сильное давление в груди, острую боль в спине и нехватку воздуха. Первоначально ведущий решил, что просто переутомился, однако результаты ЭКГ показали высокий риск, после чего его срочно перевели в другую больницу.

Врачи диагностировали острый инфаркт миокарда и обнаружили полностью заблокированную артерию. Чену провели ангиопластику и установили стент. После операции его состояние стабилизировалось.

Медик, лечивший Чена, связал постоянный дефицит сна с повышением давления, воспалительными процессами в сосудах и нарушением работы вегетативной нервной системы. При этом хронический недосып рассматривается как фактор сердечно-сосудистого риска, а не как единственно возможная причина инфаркта.

Ранее Life.ru рассказывал, как современные эндоваскулярные методы позволяют лечить сердце и сосуды через небольшой прокол. В Центре интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета объясняли, что при таких вмешательствах врачи могут восстановить кровоток и устранить препятствие в сосуде без масштабной полостной операции.