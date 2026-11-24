Мастер газовой службы из Кирова Игнат Норкин выиграл в лотерею более 15 миллионов рублей в день рождения дочери. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе организатора розыгрыша.

Мужчина стал обладателем суперприза в размере 15 295 155 рублей в 33423-м тираже известной лотереи. Билет он купил накануне вечером через мобильное приложение, потратив деньги от предыдущих выигрышей, после чего спокойно лёг спать.

Утром кировчанин увидел сообщение о победе, но поначалу даже не понял, насколько ему повезло. Игнат решил, что выиграл чуть больше 15 тысяч рублей. Лишь внимательнее посмотрев на цифры, он обнаружил, что сумма оказалась в тысячу раз больше.

Примечательно, что примерно за три года до этого мужчине приснился крупный выигрыш. Во сне ему достались 26 миллионов рублей, причём некоторые числа, как утверждает победитель, напоминали комбинацию, которая принесла ему настоящий суперприз.

«Мне снилось, что я выиграл 26 000 000 рублей, даже числа, как я помню, похожи на те, что привели меня к победе в этот раз. У меня всегда была вера в крупный выигрыш», — рассказал Норкин.

В обычной жизни Игнат занимается ремонтом газовых котлов. Он женат, воспитывает двух дочерей, а свободное время посвящает музыке. Вместе с братом мужчина играет в небольшой музыкальной компании: сам садится за барабаны, а брат берёт электрогитару.

Полученные миллионы победитель собирается потратить прежде всего на семейные нужды. Раньше супруги планировали привести в порядок только большую комнату, но теперь смогут обновить всю квартиру. Кроме того, Норкин недавно получил права на управление мотоциклом и не исключает, что приобретёт собственный байк.