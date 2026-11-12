Преподаватель актёрского мастерства из Ивановской области выиграл более 16 миллионов рублей после того, как прочитал предсказание в гороскопе. Звёзды пообещали мужчине удачу, и он решил проверить прогноз, купив лотерейный билет. В результате отец троих детей стал обладателем суперприза в размере 16 124 461 рубля. Об этом сообщает агентство Прайм со ссылкой на РИА «Новости».

Необычная история началась в аэропорту. Андрей М. провожал старшего сына, который вместе с одноклассниками отправлялся в Иркутск. Пока мужчина ожидал вылета, он листал новости и гороскопы. В одном из прогнозов ему попалась фраза: «Сегодня вам может повезти в лотерее».

Сначала Андрей не придал предсказанию особого значения. Однако к вечеру вспомнил прочитанное и решил попытать счастья. Мужчина приобрёл билет в мобильном приложении, а комбинацию составил из дат рождения самых близких людей — троих детей, супруги, сестры и тёщи.

Удивительно, но выигрышным оказался билет, в котором не совпало ни одного выбранного числа. Именно такой результат принёс мужчине более 16 миллионов рублей. По правилам розыгрыша суперприз достаётся участникам, которые либо угадывают все 12 чисел из 24, либо не угадывают ни одного.

Сам счастливчик родом из города Кохма Ивановской области. Сейчас он работает преподавателем актёрского мастерства в московском творческом центре. За плечами мужчины — опыт выступлений в театре, съёмок в кино и сериалах, а также озвучивания мультфильмов.

У Андрея трое сыновей в возрасте 16, 12 и 9 лет. Вместе с супругой он живёт на два города — Москву и Санкт-Петербург. В этом году пара отметила 19-летие совместной жизни. При этом участие в розыгрышах для мужчины давно стало семейной традицией: покупать билеты он начал ещё в 2008 году, последовав примеру своего отца.

Неожиданно свалившееся богатство Андрей намерен потратить на близких. Часть денег пойдёт на образование детей и помощь родственникам. Кроме того, победитель планирует приобрести автомобиль.